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Татар-информ

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Минпросвещения РФ: ученики 1-4-х классов не должны использовать ИИ в школах

Минпросвещения РФ: ученики 1-4-х классов не должны использовать ИИ в школах

Ученикам 1-4-х классов не разрешается использовать искусственный интеллект в школах, тогда как школьники 5-11-х классов могут применять его для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез.

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