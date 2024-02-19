РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Городской портал представил жителям Ростокина обновлённые инструкции для удобной жизни

На портале mos.ru обновили раздел «Инструкции для удобной жизни в Москве». Благодаря новшествам жители Ростокина смогут еще быстрее находить актуальную информацию, а также получать подробные и понятные рекомендации для решения насущных жизненных задач.

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