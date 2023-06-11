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В Ираке возобновили сессию для голосования по оставшимся статьям бюджета

В Ираке возобновили сессию для голосования по оставшимся статьям бюджета

Совет представителей Ирака возобновил свое заседание 11 июня для голосования по оставшимся статьям закона о бюджете на 2023, 2024 и 2025 годы.

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