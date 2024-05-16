Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Рябков обратил внимание на то, что правительство Соединённых Штатов Америки и правящие верхушки прочих держав Запада оказались «политическими гопниками».
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