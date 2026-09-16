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Царьград

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Поляк кричал - "Паны, я свой!" Но его всё равно определили в украинцы и побили

Поляк кричал - "Паны, я свой!" Но его всё равно определили в украинцы и побили

В Остраве поляка приняли за украинца из-за сине-жёлтой шапки и избили, несмотря на крики: "Паны, я свой!" Мужчина ехал 800 километров, чтобы собрать деньги на лечение беременной партнёрши.

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