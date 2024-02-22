Психолог дала совет мужчинам, как быть, если подарок к 23 февраля неудачный

23 февраля в России ежегодно отмечают День защитника Отечества. Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина советует мужчинам, получая поздравления и подарки к празднику, конечно благодарить дарителей даже за нежелательные подарки, но благодарить не слишком бурно.