Договор Москвы и Минска укрепит оборону Союзного государства на фоне угроз

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук сообщил РИА Новости, что будущий договор между Москвой и Минском о гарантиях безопасности будет способствовать обороне Союзного государства.
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