Развод по расчету. Есть ли будущее у китайского самолета C929, если Россия выйдет из проекта?

5951 прочтение Оглавление Похоже, планам не суждено сбыться Как создавался проект, и кто в нем участвовал? С чего все начиналось Совместная программа китайского авиапроизводителя COMAC и российской ОАК по созданию самолета CR929 изначально принималась, чтобы бросить вызов доминирующему положению Boeing и Airbus на рынке широкофюзеляжных лайнеров большой дальности.