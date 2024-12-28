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Развод по расчету. Есть ли будущее у китайского самолета C929, если Россия выйдет из проекта?

Развод по расчету. Есть ли будущее у китайского самолета C929, если Россия выйдет из проекта?

5951 прочтение Оглавление Похоже, планам не суждено сбыться Как создавался проект, и кто в нем участвовал? С чего все начиналось Совместная программа китайского авиапроизводителя COMAC и российской ОАК по созданию самолета CR929 изначально принималась, чтобы бросить вызов доминирующему положению Boeing и Airbus на рынке широкофюзеляжных лайнеров большой дальности.

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