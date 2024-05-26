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В Одессе троих сотрудников ТЦК нашли зарезанными

В Одессе троих сотрудников ТЦК нашли зарезанными

В Одессе троих сотрудников ТЦК нашли зарезаннымиПартизанская война против ТЦК на Украине: нападают, отбирают оружие и обстреливают из РПГ военкоматы В Черновицкой области, около 7 сотрудников ТЦК, вместе с полицаями остановили 3-х мужчин, которые оказались спортсменами, всех побили и отобрали табельное оружие.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Право-то такое хохлы имеют. Только вот никто им не пользуется. А все описанные случаи это не право, а скорее просто месть военкомам за погибших родственников. Хохлов и сейчас тупо берут и ведут на убой. А те из них, кого сегодня не взяли просто при этом только и думают: «Сдохни ты сегодня, а я потом когда-то». Нация тупых и безмозглых баранов, которые могут скакать на майданах и убивать других, но не способная сопротивляться фашистам и живодёрам, которые их уничтожают. Дерьмо а не нация. Такое в отношении себя только «красные кхмеры» позволяли. Но те хоть вылечились, а этих вряд-ли вылечить удастся.
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