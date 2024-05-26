В Одессе троих сотрудников ТЦК нашли зарезанными

Борис Леонтьев

Право-то такое хохлы имеют. Только вот никто им не пользуется. А все описанные случаи это не право, а скорее просто месть военкомам за погибших родственников. Хохлов и сейчас тупо берут и ведут на убой. А те из них, кого сегодня не взяли просто при этом только и думают: «Сдохни ты сегодня, а я потом когда-то». Нация тупых и безмозглых баранов, которые могут скакать на майданах и убивать других, но не способная сопротивляться фашистам и живодёрам, которые их уничтожают. Дерьмо а не нация. Такое в отношении себя только «красные кхмеры» позволяли. Но те хоть вылечились, а этих вряд-ли вылечить удастся.