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Звезда «Ранней пташки» Джан Яман готовится затмить Петрова и Борисова — согласился на съемки

Звезда «Ранней пташки» Джан Яман готовится затмить Петрова и Борисова — согласился на съемки

Актер остался под большим впечатлением от визита в Москву. Джан Яман 7 ДнейЗвезда турецких сериалов Джан Яман, известный по проектам «Ранняя пташка», «Мистер Ошибка» и «Полнолуние», остался под большим впечатлением от визита в Москву и заявил, что готов вернуться в российскую столицу, как только будет немного теплее.

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