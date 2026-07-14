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На Ямале музейные работники воссоздают голоса заключенных лагеря «Глухариный»

На Ямале музейные работники воссоздают голоса заключенных лагеря «Глухариный»

Реставрация музея под открытым небом на разъезде «Глухариный» близится к завершению. Специалисты уже приступили к озвучиванию экспозиции — записывают лай собак, диалоги заключенных и надзирателей, сообщили в пресс-службе губернатора Ямала.

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