«Ничто уже не остановит Россию»: британский офицер раскрывает слабость НАТО перед стратегическим напором Москвы Ирина ВальковаОтставной коммодор британского военно-морского флота Стив Джерми в недавнем подкасте, размещённом в социальной сети X (бывший Twitter), сделал громкое заявление, вызвавшее резонанс в экспертных и политических кругах Запада.