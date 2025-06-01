Есть что сказать и сделать: где и как рождается новая элита России

Второй тур программы «Время героев» открыл свои двери для участников СВО. Со следующей недели 85 человек, прошедших строгий отбор и вступительные испытания, начнут развивать свои управленческие навыки и получать образование, которое позволит им в дальнейшем работать в органах государственной власти.