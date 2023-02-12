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Экс-командир батальона “Азов”*: в Артёмовске ВСУ “теряют лучших”

Экс-командир батальона “Азов”*: в Артёмовске ВСУ “теряют лучших”

Экс-командир националистического батальона “Азов”* Максим Жорин заявил, что украинские военные теряют в Артёмовске (украинское название города – Бахмут) лучших.

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