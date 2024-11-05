Мобильных операторов хотят штрафовать за отказ работать в новых регионах РФ

Мобильных операторов предлагают штрафовать за отказ работать в новых регионах РФ. Обращение с таким предложением в адрес главы Минцфры Максута Шадаева направил глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.
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