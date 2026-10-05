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Артиллеристы группировки «Восток» нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

Артиллеристы группировки «Восток» нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста‑Б» группировки войск «Восток» уничтожили несколько пунктов управления БПЛА ВСУ в населенном пункте Коломийцы Днепропетровской области.

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