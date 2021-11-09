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Власти обратились к тем, кто получил пособия в 10 000 рублей - что важно знать

Власти обратились к тем, кто получил пособия в 10 000 рублей - что важно знать

Власти обратились к россиянам, которые получили выплаты в 10 000 рублей в этом году. Таким гражданам дали подробное разъяснение по дальнейшим действиям.

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