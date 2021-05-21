Новогодняя елка обошлась в 240 часов обязательных работ жителю Уссурийска

Мировой суд Уссурийска вынес приговор местному жителю. В преддверие новогодних праздников мужчина в лесу срубил шесть пихт, за что получил 240 часов обязательных работ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Популярные статьи
- Для экспорта в два раза готовы увеличить производство меда пчеловоды Приморья
- Костромским десантникам, которые спасли троих несовершеннолетних детей из горящей квартиры, объявили благодарности и представят к ведомственным наградам
- Новое изменение пенсионного возраста 60/65 лет готовят для россиян с 1 июля
Свежие комментарии