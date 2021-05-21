Новогодняя елка обошлась в 240 часов обязательных работ жителю Уссурийска

Новогодняя елка обошлась в 240 часов обязательных работ жителю Уссурийска

Мировой суд Уссурийска вынес приговор местному жителю. В преддверие новогодних праздников мужчина в лесу срубил шесть пихт, за что получил 240 часов обязательных работ, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

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