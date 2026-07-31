Грузовик насмерть сбил мотоциклиста у Нового моста в Астрахани

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, в 7:30, на улице Анри Барбюса. Предварительно установлено, что водитель «Шахмана», разворачиваясь в неположенном месте, совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял мужчина 1992 года рождения.