Грузовик насмерть сбил мотоциклиста у Нового моста в Астрахани

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, в 7:30, на улице Анри Барбюса. Предварительно установлено, что водитель «Шахмана», разворачиваясь в неположенном месте, совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял мужчина 1992 года рождения.
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