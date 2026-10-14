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Trump’s Midterm Campaigning Is Backfiring

Politico: “Trump repeatedly asked Republican voters to ‘pretend’ he’s on the ballot this fall. The Politico Poll’s latest results indicate Trump’s message may be resonating more with Democrats than with his own base.

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