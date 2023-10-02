Ефимов: Москва получила 365 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту

На территории столицы работают около 100 предприятий фармацевтической отрасли. Московские заводы производят препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройств нервной системы, изготавливают антибиотики и различные вакцины.
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