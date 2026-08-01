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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Азамат Мусагалиев: «Договорились с Дзюбой: если он пойдет в медиафутбол, то только в ФК «10»

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с Артемом Дзюбой . – Общался с агентом Дзюбы, он сказал, что нет возможности куда-то перейти.

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