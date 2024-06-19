Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 июня 2024 года: За что украинцы затравили Адель, почему украинская спортсменка отвернулась от грузинки и как в Берлине разглядели терорристов

REUTERSСегодня 13K прочитали Ракету большой дальности «Нептун-МД» ВСУ пускали зря Группировка войск «Север» нанесла такой урон противнику: до полутора рот, две бронемашины, в том числе американская БТР Stryker производства США и САУ М109 «Paladin», гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.