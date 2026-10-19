На российских маркетплейсах закрепилась практика, которую эксперты называют «циничной подменой категории товара»: под видом городских электровелосипедов массово продаются транспортные средства с характеристиками мопедов.
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Скоро и на велосипед будут нужны права. Курочка по зёрнышку клюёт обдирая свой народ! Посмотришь на улицы во Вьетнаме и Индии, где и коровы ходят по дорогам, и диву даёшься!