85% опрошенных готовы полностью отказаться от пластиковой посуды

85% опрошенных выразили готовность полностью отказаться от пластиковой посуды. По данным SuperJob, 45% респондентов однозначно высказались о своей готовности к отказу, ещё 40% — скорее согласны на этот шаг.
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