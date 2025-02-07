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«Удар «Орешником» по Киеву»: в украинских телеграм-каналах паника. Москва не стала юлить и сдержала обещание

«Удар «Орешником» по Киеву»: в украинских телеграм-каналах паника. Москва не стала юлить и сдержала обещание

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ175,1 тыс прочтений Вчера Сегодняшняя ракетная атака Вооруженных Сил России переполошила украинские телеграмм-каналы.

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