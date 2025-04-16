АТОР сообщает, что летняя речная навигация в Москве откроется 24 апреля. Сейчас, как сообщает Дептранс столицы, идёт подготовка Северного и Южного речных вокзалов к сезону: там проверяют гидротехнические сооружения и причальную инфраструктуру, а также проводят дополнительную уборку территории.
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