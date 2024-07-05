Путин не следит за политическими дебатами в Соединенных Штатах из-за своей работы

Президент России Владимир Путин признался, что ознакомился с некоторыми моментами дебатов между нынешним президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, но отметил, что у него слишком много своих дел, чтобы следить за всеми деталями.
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