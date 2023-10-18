20 октября: Сергий Зимний.

20 октября (7 октября по старому стилю) – день Сергия Зимнего, Сергеев день, Сергий Печерский. Согласно церковному календарю, в эту дату верующие вспоминают преподобных Сергия Печерского и Сергия Обнорского (Вологодского, Нуромского).