20 октября: Сергий Зимний.

20 октября (7 октября по старому стилю) – день Сергия Зимнего, Сергеев день, Сергий Печерский. Согласно церковному календарю, в эту дату верующие вспоминают преподобных Сергия Печерского и Сергия Обнорского (Вологодского, Нуромского).
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