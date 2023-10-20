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Какая магнитная буря ожидается 21 октября 2023 года

Какая магнитная буря ожидается 21 октября 2023 года

Какая магнитная буря ожидается 21 октября 2023 года Евгения КомароваХэллоуин в 2023 году совпадет с мощной магнитной бурей.

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