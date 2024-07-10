Производитель самых быстрых электромобилей представил новый гиперкар

Новый электрический гиперкар Nevera 15th Anniversary Edition / © Rimac Automobili Новый электромобиль, который получил название Nevera 15th Anniversary Edition, отличается двухцветной цветовой схемой — медь сверху, углеродное волокно снизу.
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