СК: у подозреваемого в убийстве москвича нашли более 44 млн рублей

В ходе обыска по месту жительства мужчины, подозреваемого в убийстве москвича в результате конфликта из-за неправильной парковки, следователи обнаружили более 44 млн рублей, а также крупную сумму в американской валюте, сообщает Telegram-канал столичного ГСУ СКР.
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