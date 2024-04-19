СК: у подозреваемого в убийстве москвича нашли более 44 млн рублей

В ходе обыска по месту жительства мужчины, подозреваемого в убийстве москвича в результате конфликта из-за неправильной парковки, следователи обнаружили более 44 млн рублей, а также крупную сумму в американской валюте, сообщает Telegram-канал столичного ГСУ СКР.