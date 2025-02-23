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Михаил Мурашко осмотрел объекты здравоохранения в Абхазии с коллегами

Михаил Мурашко осмотрел объекты здравоохранения в Абхазии с коллегами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Абхазию, где вместе с временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Абхазии Эдуардом Бутбой проверил состояние республиканской больницы и изучил процесс диспансеризации детей.

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