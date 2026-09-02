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SPLETNIK

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Александра Трусова прилетела с сыном на соревнования в Японию

Александра Трусова прилетела с сыном на соревнования в Японию

22-летняя российская фигуристка Александра Трусова прилетела с годовалым сыном Михаилом в Японию, где примет участие в международных соревнованиях.

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