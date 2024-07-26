Глава Гагаузии рассказала о возможном потеплении отношений с Кишиневом

До конца мандата действующего президента Майи Санду никаких улучшений в отношениях между Кишиневом и Комратом не будет, точка невозврата уже пройдена, сообщила в интервью «Известиям» глава Гагаузии Евгения Гуцул.
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