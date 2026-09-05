Экономист Гиринский: маткапитал в РФ проиндексируют на 5,2% с февраля 2027 года

Материнский капитал в России предварительно проиндексируют на 5,2% с 1 февраля 2027 года. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.
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