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Деревянко и Фуць намекнули на скорое пополнение в семье

Деревянко и Фуць намекнули на скорое пополнение в семье

Актер Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць активно намекают на грядущее пополнение в семье. На вопрос корреспондента «Пятого канала» о готовности к беременности Фуць ответила утвердительно.

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