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В США заявили об отчаянии Зеленского из-за военной катастрофы

В США заявили об отчаянии Зеленского из-за военной катастрофы

Владимир Зеленский. Фото: Reuters Экономист Сакс: Зеленский в отчаянии из-за вызванной США военной катастрофы Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что бездумная политика США привела к военной катастрофе на Украине.

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