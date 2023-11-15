В США заявили об отчаянии Зеленского из-за военной катастрофы

Владимир Зеленский. Фото: Reuters Экономист Сакс: Зеленский в отчаянии из-за вызванной США военной катастрофы Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что бездумная политика США привела к военной катастрофе на Украине.
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