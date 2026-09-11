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Два легковых авто столкнулись в Барнауле "лоб в лоб". Видео

Два легковых авто столкнулись в Барнауле "лоб в лоб". Видео

Лобовое ДТП произошло в Барнауле ранним утром 11 сентября. Кадры с места происшествия опубликовали в канале "В курсе 22" в MAX.

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