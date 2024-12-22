Объявлена двойная пенсия. Начислят не всем

Пенсионерам готовят приятный сюрприз, который они получат в январе. Многие из них смогут получить сразу две пенсионные выплаты в течение одного месяца, а дополнительные средства будут поступать через банки.
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