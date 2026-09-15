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Царьград

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Канцлер Австрии Штокер раскритиковал планы ЕС по увеличению штата

Канцлер Австрии Штокер раскритиковал планы ЕС по увеличению штата

Канцлер Австрии Кристиан Штокер выразил недоумение планами Брюсселя расширить Европейскую комиссию. Он отметил, что австрийское сокращение на 2,6 тыс.

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