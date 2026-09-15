Канцлер Австрии Штокер раскритиковал планы ЕС по увеличению штата

Канцлер Австрии Кристиан Штокер выразил недоумение планами Брюсселя расширить Европейскую комиссию. Он отметил, что австрийское сокращение на 2,6 тыс.
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