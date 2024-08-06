Политика как он...
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Политика как она есть

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Что известно о покушении Киева на Путина в день ВМФ

Что известно о покушении Киева на Путина в день ВМФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о предотвращении планировавшегося спецслужбами Украины нападения на президента РФ Владимира Путина во время военно-морского парада 28 июля в Санкт-Петербурге.

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