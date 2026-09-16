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Мировое обозрение

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В Киеве не могут справиться с пожаром на военных складах после удара ВС РФ

В Киеве не могут справиться с пожаром на военных складах после удара ВС РФ

Пожар на складских помещениях в Святошинском районе Киева, вспыхнувший рано утром 16 сентября, до сих пор не удается локализовать.

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