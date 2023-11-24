FA: Россия с успехом использует нетрадиционные методы войны на Украине

Россия успешно использует нетрадиционные методы ведения войны для достижения поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, в том числе — удары по украинской энергетической инфраструктуре с помощью беспилотников и ракет.
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