Айбек Шокпутов о продолжении карьеры Жумагулова: «UFC признали, что была ошибка со стороны судейства и Жалгасу дали еще один бой»

Тренер зала «Еркын Куш», в котором тренируется боец UFC Жалгас Жумагулов, Айбек Шокпутов о продолжении карьеры Жако: «Первый разговор был на эмоциях, я сразу ему сказал, что вопрос карьеры – это его право, если он решит завершить, то мы все поддержим.
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