Бурятию признали центром традиционной медицины России

Центром традиционной медицины России признали Бурятию участники дискуссионной панели «Традиции восточной медицины в современной жизни» из Индии, Китая, Шри-Ланки и Монголии 13 августа в итоговой резолюции на II Международном буддийском форуме.
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