«Нужно быть очень осторожной»: Волочкова боится совершить ошибку после знакомства с другом дочери

Анастасия всеми силами старается быть лояльной мамой, но сердцу не прикажешь. Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной соцсетиАнастасия Волочкова ценит редкие моменты общения с дочерью Ариадной, постоянно живущей в доме ее отца Игоря Вдовина.
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