В Архангельске представили издание об истории лагеря на Соловках

Коллектив авторов представил в областной научной библиотеке имени Добролюбова в Архангельске книгу «Сосредоточили в своих руках значительную часть работ края» о Соловецком лагере принудительных работ особого назначения в 1926-1927 годах, сообщает ТАСС.
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