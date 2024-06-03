Стратегия России в новом гидравлическом обществе

«К концу XXI века две трети населения Земли будет жить в условиях дефицита питьевой воды, при этом примерно 80 процентов населения нашей планеты уже сейчас живут в условиях постоянного водного дефицита» — приблизительно так начинаются в наше время практически все статьи и выступления, посвященные проблеме воды.