Стратегия России в новом гидравлическом обществе

«К концу XXI века две трети населения Земли будет жить в условиях дефицита питьевой воды, при этом примерно 80 процентов населения нашей планеты уже сейчас живут в условиях постоянного водного дефицита» — приблизительно так начинаются в наше время практически все статьи и выступления, посвященные проблеме воды.
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