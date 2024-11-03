«Мой ласковый и нежный зверь» устроил бардак в усадьбе XVIII века

Шедевр российского кинематографа наенс урон историческому памятнику. Олег Янковский и Галина Беляева в фильме "Мой ласковый и нежный зверь" кадр фильмаТуристы любят бывать в подмосковной усадьбе Валуево, принадлежавшей когда-то декабристу Владимиру Мусину-Пушкину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии